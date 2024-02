Morre mulher vítima de acidente entre carro e moto em Amparo

Márcia Lopes de Moura Avelar, de 47 anos, vítima do acidente envolvendo um carro e uma motocicleta ocorrido na manhã desta terça (27), no distrito de Amparo, em Barra Mansa, não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta de 14 horas, no hospital São João Batista. Corredora, Márcia exibia em suas redes sociais fotos e vídeos de sua rotina esportiva pelas ruas de Volta Redonda.

Ela estava na garupa da motocicleta conduzida por seu marido, José Roberto Campbell Avelar, de 57 anos. Ele morreu no local do acidente. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Segundo informações, o casal residia em Volta Redonda e estava a caminho de um sítio de José Roberto, próximo à Amparo. Ele era associado da Cooperativa Agropecuária de Amparo. O acidente ocorreu em frente à cooperativa, na Rua Ari Kenner Tomaz Costa, mais conhecida como estrada Volta Redonda-Nossa Senhora do Amparo.