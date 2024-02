Uma moto foi furtada nesta terça-feira (27), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. O veículo Honda modelo XRE 190 Rjx-4E78 estava estacionado em frente a casa do dono, na Rua Seis.

De acordo com ele, a moto estava desde à 0h no local. Pela manhã, por volta das 9h, constatou que havia sido levada. Não há câmeras de segurança do lado de fora da residência.

Qualquer informação pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou ao 153 da Guarda Municipal. (Foto: Arquivo Pessoal)