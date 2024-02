Polícia investiga sequestro de adolescente no bairro Niterói em VR

A Polícia Civil de Volta Redonda está investigando o sequestro de um adolescente de 17 anos na noite desta segunda-feira (26), no bairro Niterói, em Volta Redonda. De acordo com informações de familiares, o rapaz foi levado quando chegava do trabalho em sua casa, na Rua São Gabriel, nas proximidades da Secretaria de Educação e a alguns metros do 28º Batalhão de Polícia Militar.

O adolescente, segundo as primeiras informações, teria sido sequestrado por quarto homens armados que chegaram em um Gol branco, por volta das 18h30min.

Familiares entraram em contato com o jornal e relataram que ele estava com o irmão no momento do ocorrido. Os criminosos teriam mandado os dois deitarem no chão, levando o adolescente e liberando o irmão. Por volta das 20h30min, a Polícia Militar foi acionada para comparecer a agência de automóveis em que a vítima trabalha, na Rua Santa Terezinha.

Ainda segundo informações de familiares, o celular do rapaz foi encontrado quebrado em um ponto à beira do Rio Paraíba do Sul. Diligências estavam sendo feitas na tentativa de localizar o menor no momento desta publicação.