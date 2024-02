Um acidente entre uma moto e um carro, ocorrido na manhã desta terça-feira (27), na Rua Ari Kenner Tomaz Costa, mais conhecida como estrada Volta Redonda-Nossa Senhora do Amparo, no distrito de Amparo, em Barra Mansa, resultou na morte de um produtor rural de 57 anos, que conduzia a moto. Uma mulher que estava na garupa da moto sofreu ferimentos graves, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A batida foi em frente à cooperativa agropecuária do distrito. Segundo informações, o produtor morava em Volta Redonda, mas era proprietário de um sítio próximo ao distrito de Barra Mansa. No momento desta publicação, a perícia da Polícia Civil já se encontrava no local. A dinâmica do acidente está sendo apurada. (Foto: Foco Regional)