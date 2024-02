Volta Redonda inicia convocação de 190 profissionais de Educação

Cuidadores, auxiliares, orientadores, supervisores e docentes aprovados em concursos e processos seletivos vão começar a integrar a rede municipal de ensino a partir de março

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta semana uma nova convocação de 190 candidatos aprovados em concursos públicos e processos seletivos para integrarem o quadro da rede municipal de ensino. Nesta terça-feira (27), 49 profissionais – sendo 40 auxiliares de Educação Infantil, oito aprovados para o cargo de Docente II e um Cuidador da Área Educacional – foram chamados para compareceram ao auditório da prefeitura, no Aterrado, a fim de apresentarem a documentação obrigatória à equipe do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) e serem encaminhados para os exames admissionais.

Todos os presentes receberam a ficha cadastral para preenchimento, orientações sobre outras documentações necessárias e sobre os exames admissionais, além de informações de benefícios e outras questões. A próxima etapa será – com os documentos e exames em mãos – comparecerem para a nomeação para o cargo público, prevista para o dia 7 de março, com início de atuação nas escolas programado para o dia 11 do mesmo mês.

“Estamos atendendo a uma necessidade da rede municipal, e é fundamental que todas as unidades escolares estejam com suas equipes completas para atender nossos alunos. Estamos trabalhando todos os dias para garantir o ensino de qualidade e em condições adequadas para eles”, afirmou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

Mais convocações

De acordo com o DGP, já foram divulgadas mais duas convocações de profissionais da Educação, também para comparecerem ao auditório da prefeitura nos dias e horários definidos e publicados no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Uma será no dia 4 de março (segunda-feira), às 9h30, sendo convocados 44 candidatos aprovados – dez auxiliares de Educação Infantil; 14 aprovados para Docente I; e 20 para Docente II.

A outra convocação está marcada para terça-feira (5 de março), com chamada para aprovados em três processos seletivos. Pelo edital 005/2021, estão convocados 55 profissionais, sendo 40 para o cargo de Docente II (marcado para as 9h30), oito para Docente I (13h30) e sete para orientador educacional (também às 13h30).

Do edital 002/2023, estão convocados também para o dia 5 de março 32 aprovados no processo para Cuidador da Área Educacional (comparecimento às 13h30); e dez para Supervisor Educacional (9h30).

“Já melhoramos a merenda, reformamos e estamos reformando escolas; construindo novas unidade, incluindo a creche moderna no bairro Laranjal, que será referência no país; começamos a implantar tecnologia com computadores e Smart TVs nas escolas. Um verdadeiro processo de reconstrução, e sabemos que ainda temos mais para fazer. A Educação de Volta Redonda está voltando a ser referência”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

As listas de todas as convocações e as informações necessárias para os candidatos aprovados estão disponíveis no site da prefeitura, por meio do link voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.