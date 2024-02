Quarenta e seis candidatos estão aptos. Ação da Semop visa reforçar a segurança pública da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), está convocando 46 guardas municipais remanescentes do cadastro de reserva aprovados no último concurso público realizado em 2018 para integrar os quadros da Guarda Municipal da cidade. A convocação é mais uma ação da Semop para reforçar a segurança pública de Volta Redonda.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que a chegada dos novos guardas municipais visa melhorar ainda mais o serviço oferecido à população de Volta Redonda. Ainda segundo Luiz Henrique, todos os novos agentes serão preparados e treinados de acordo com a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

“Todos os novos agentes passarão por um treinamento especializado, a fim de ampliarmos o contingente da Guarda Municipal e oferecer um serviço cada vez melhor à população. A Guarda Municipal é hoje um importante instrumento de segurança que ocupa um papel importantíssimo na garantia da ordem e segurança do cidadão volta-redondense. A convocação é mais um investimento que o Poder Público tem feito para a valorização e o apoio à Segurança Pública, que já conta com a aquisição de novas viaturas e a expansão do Sistema Integrado de Segurança, que vai permitir que o policiamento mais que dobre”, disse Luiz Henrique.

Serviço

Os convocados deverão comparecer ao auditório da prefeitura no dia 6 de março (quarta-feira), às 10h, com os seguintes documentos: cópias do RG, CPF, cartão do PIS/Pasep ou documento comprobatório. O auditório fica na sede do Poder Executivo, no Palácio 17 de Julho (Praça Sávio Gama, 53, bairro Aterrado). Os candidatos aprovados serão encaminhados para exame admissional e, posteriormente, admitidos.

A lista de convocados pode ser conferida no site: voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.