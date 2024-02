Castramóvel Volta Redonda inicia cronograma de 2024

Padre Josimo é o primeiro bairro da temporada, inscrições começam nesta quinta-feira, dia 29, no Cras; Belmonte e Siderlândia serão as próximas localidades atendidas

O Castramóvel Volta Redonda abre o cronograma de atendimentos de 2024 nesta semana. O primeiro bairro atendido será o Padre Josimo. Os moradores que quiserem castrar seu animal de estimação (cão ou gato) devem fazer o agendamento para o procedimento a partir desta quinta-feira, dia 29, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Padre Josimo, das 8h às 16h.

Serão disponibilizadas 120 vagas de castração, divididas da seguinte maneira: 40 para cadelas; 40 para cães e gatos machos; e 40 para gatas. O cadastro acontecerá de segunda a sexta-feira, até o preenchimento das vagas. Os próximos bairros atendidos já foram definidos: Belmonte e Siderlândia. As datas para as inscrições para essas localidades serão anunciadas no fim do mês de março, nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, informou que o castramóvel atende gratuitamente cães e gatos de até 20 kg e que, antes da cirurgia, os animais passam por uma avaliação clínica pelo médico veterinário.

“As castrações nos animais do Padre Josimo serão iniciadas na próxima quarta-feira, dia 6 de março. O Castramóvel Volta Redonda vai permanecer no bairro por duas semanas, sendo que este prazo poderá ser ampliado, o que vai depender da adesão dos moradores”, disse.

Janaína ainda aproveitou para pedir a colaboração da população, devido às inúmeras faltas que aconteceram no ano passado. Ela explicou que muitos moradores fazem o agendamento para seu animal, mas no dia e horário marcados não comparecem para a cirurgia.

“Quando a pessoa faz a inscrição e não leva o seu animal, aquela vaga acaba sendo inutilizada, prejudicando outros animais que precisam. A equipe do castramóvel, às vezes, não consegue fazer o remanejamento das inscrições, pois o veículo fica em cada bairro por duas semanas e a demanda de pedidos é grande. Mas o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) continua nos auxiliando na oferta de castrações para os animais, dando suporte ao programa itinerante do município”, comentou Soledad. Fotos de arquivo