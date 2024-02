Atos criminosos geram prejuízos e atrasos no andamento dos serviços

A Área de Lazer que está sendo construída no bairro Jardim Real em Pinheiral foi alvo de atos de vandalismo. Quatro mesas que já haviam sido instaladas foram depredadas, resultando em um prejuízo estimado de R$ 7.300 (sete mil e trezentos reais). Essa não foi a primeira vez que uma área pública da cidade foi alvo de atos de vandalismo gerando muitos prejuízos aos cofres públicos. Para a construção da obra, foram investidos mais de R$ 1,2 (um milhão e duzentos mil).

O prefeito da cidade, Ednardo Barbosa compareceu ao local para verificar a atual situação do espaço. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o prefeito lamentou o ocorrido e destacou que as autoridades já foram acionadas para solucionar o crime.

-Infelizmente nos deparamos com uma cena inusitada e que não acreditamos que isso ainda aconteça em nossa cidade. As mesas foram depredadas e já orientamos a empresa responsável pelos serviços a realizarem um boletim de ocorrência. O bairro tem câmeras de monitoramento e vamos solicitar à Polícia Civil que contate alguns moradores para que juntos possamos resolver o caso o quanto antes. A praça está sendo construída para atender a comunidade e as crianças que aqui moram, atendendo a um pedido da Associação de moradores da localidade. Vamos atrás das autoridades para que seja investigado o autor desse crime- falou o prefeito.

A prefeitura de Pinheiral ressalta que a degradação de bens gera transtornos para toda a população e pede que os munícipes protejam e respeitem os espaços públicos, principalmente os que ainda estão em construção.

A área de lazer incluirá uma praça, quadra poliesportiva, uma pista para patinação e uma ampla academia ao ar livre, bancos e mesas de jogos, bicicletário, um pergolado, um playground com vários brinquedos estando inclusos a casa do Tarzan, amarelinha, gira-gira e um espaço para olimpíadas.

O secretário de Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, secretaria que cuida da manutenção da cidade, disse que, neste caso específico, os atos criminosos causam atrasos das obras.

– Os serviços visam proporcionar melhores ambientes de lazer para os moradores que há um tempo estão ansiosos pela construção da área de lazer que vai contar com um espaço amplo e agradável para brincadeiras. Lamentamos profundamente esse ato e esperamos que não ocorra mais em nosso município, pois a cidade é de todos nós- destacou o secretário.