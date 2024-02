Corpo carbonizado e ainda em chamas é encontrado em Resende

Um corpo quase totalmente carbonizado e ainda em chamas foi encontrado no final da madrugada desta quarta-feira (28), no km 1 da Estrada da Limeira, no bairro Morada da Colina, em Resende.

A Polícia Militar foi acionada por um homem que passava pelo local a caminho de seu rancho. Os agentes apagaram o fogo.

A vítima não portava documentos. O corpo, aparentando ser de uma mulher, foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade.

Este é o segundo homicídio registrado na cidade em menos de 24h. Na noite da terça-feira (27), um homem foi morto a tiros no distrito de Engenheiro Passos.