Presos em Volta Redonda suspeitos de homicídio ocorrido em Valença

Policiais civis de Valença, coordenados pelo delegado Ronaldo Aparecido, prenderam na terça-feira (27), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, dois homens, de 23 e 26 anos, suspeitos de um homicídio ocorrido no distrito de Conservatória, no dia 21 de janeiro deste ano.

Na ação, que contou com o apoio de policiais da Delegacia de Volta Redonda, os agentes foram ao endereço para cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Valença, relacionado ao homicídio. No imóvel, além dos suspeitos, foram encontradas pasta base de cocaína e munições .40, o mesmo calibre das balas utilizadas no assassinato, segundo o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o crime foi motivado pelo fato da vítima ter trocado de facção criminosa. O crime foi praticado em plena luz do dia e na frente da família da vítima – incluindo crianças – filhos do homem assassinado.

Os homens foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas e posse ilegal de munição restrita. (Fotos: Polícia Civil)