Foi identificada como Sabrina de Moraes Santos, de 32 anos, a mulher cujo corpo foi encontrado carbonizado e ainda em chamas, no final da madrugada desta quarta-feira (28), na Estrada da Limeira, no bairro Morada da Colina em Resende.

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos e um adolescentes de 17 foi apreendido, suspeitos de participação no crime. Segundo as investigações, a mulher teria sido morta por estar, supostamente, passando informações de uma facção criminosa para outra. Ela foi chamada para consumir drogas com o trio e saiu com eles no carro de seu namorado, onde foi enforcada com uma corda por dois dos suspeitos, após o terceiro assumir a direção do carro. A mulher estava no banco do carona.

Em seguida, os jovens compraram gasolina em um posto de combustíveis perto da rodoviária de Resende. Logo depois, o corpo foi desovado e incendiado.

A polícia conseguiu imagens de uma câmera de segurança mostrando o momento em que eles atearam fogo no cadáver. No ato, um dos envolvidos chegou a sofrer queimadura em uma das mãos. O carro foi localizado e também apreendido para perícia. As prisões foram feitas no bairro Liberdade.

A vítima foi identificada no Instituto Médico Legal de Volta Redonda através de impressões digitais.