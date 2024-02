Primeira edição de 2024 acontece no mês de março; para participar, basta entrar em contato com os grêmios estudantis, associações atléticas ou diretórios acadêmicos da sua unidade de ensino

A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv) promove no mês de março a primeira edição de 2024 das campanhas “Estudante Sangue Bom” e “Universitário Sangue Bom”. A iniciativa, que acontece duas vezes ao ano, visa garantir o estoque do Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), incentivando a doação de sangue entre os jovens e mobilizando os estudantes a se tornarem doadores periódicos.

A campanha de doação de sangue é realizada, desde 2021, em parceria com Grêmios Estudantis, Associações Atléticas, Diretórios e Centros Acadêmicos. Para participar, basta procurar o grupo que representa os estudantes em sua unidade de ensino e, em caso de dúvidas, pode entrar em contato com a CoordJuv pelo WhatsApp (24) 99255-0212.

A logística conta com apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que disponibiliza o transporte para os estudantes e universitários, saindo de pontos de encontro pré-determinados. A campanha obedece ao calendário estabelecido pelo hemonúcleo, com data e horário marcados, e respeita o limite de 20 pessoas por dia.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, ressalta que as campanhas são responsáveis por captar, principalmente, os jovens, mas reforça que é fundamental mostrar à população em geral sobre a importância da doação de sangue.

“Queremos sensibilizar as pessoas para que se tornem doadores voluntários. Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro vidas”, pediu Larissa.

Quem pode ser doador

A captação no Hemonúcleo de Volta Redonda é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos pode ser doador, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Não é preciso estar em jejum, mas é necessário estar em boas condições de saúde.

Para ser um doador periódico, a mulher deve respeitar o intervalo mínimo de 90 dias entre as doações, ou seja, pode doar até três vezes em um período de 12 meses. O homem pode doar até quatro vezes no intervalo de um ano, com pelo menos 60 dias entre as doações. Foto de arquivo