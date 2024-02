Acidente entre carro e moto deixa cabo da PM ferido em Barra Mansa

Um cabo do 28º BPM (Volta Redonda) ficou ferido em um acidente entre sua moto e um carro, na noite de quarta-feira (28), no bairro Santa Clara, em Barra Mansa. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia com ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Rodovia Saturnino Braga. O policial informou que estava retornando do serviço para a casa quando foi surpreendido pelo veículo, conduzido por uma mulher. Após ser atingido, o agente caiu da moto.

O PM informou que foi socorrido pelo próprio pai para o hospital. A condutora do carro foi levada para a delegacia, onde prestou depoimento.