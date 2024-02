Obras podem ser entregues durante o mês de março, estimulando a prática da leitura e enriquecendo o acervo da unidade

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), vai realizar a partir desta sexta-feira, dia 1º, uma campanha de arrecadação de livros no município, que vai durar todo o mês de março. A ideia é uma iniciativa que visa enriquecer a biblioteca, promovendo o acesso à informação e o desenvolvimento educacional. A campanha surgiu devido ao Dia Internacional da Doação de Livros, comemorado em 14 de fevereiro. Dentre as iniciativas, está o formato ‘Pegue e Leve’, onde o leitor pode escolher qualquer livro disponível e levar para casa.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, é possível compartilhar cultura e arte através da doação de um livro.

– Em fevereiro comemoramos o Dia Internacional da Doação de Livros. Essa data tem o intuito de incentivar a leitura de qualquer gênero literário em qualquer idade. Além da promoção do hábito da leitura, ainda temos questões como sustentabilidade e consumismo exagerado, promovendo entre as pessoas o interesse pela troca e compartilhamento de livros – ressaltou.

Serão aceitos livros em bom estado, exceto enciclopédias e livros didáticos. Para doar, basta levar os exemplares na Biblioteca Municipal Professora Adelaide da Cunha Franco, localizada no Palácio Barão de Guapy, no Centro, das 8 às 17 horas.