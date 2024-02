A K-Infra, concessionária da BR-393 (Lúcio Meira) está com previsão confirmada de liberar, até a tarde da sexta-feira (1º) o desvio do trânsito no km 258 da rodovia, em Barra do Piraí, interditada totalmente desde a semana passada. O trânsito será liberado no sistema pare-siga, enquanto o trecho original não estiver totalmente recuperado.

A pista cedeu devido às fortes chuvas que atingiram a região entre a noite da quarta-feira (21) e a madrugada de quinta (22). O ponto de colapso aconteceu no bairro Lago Azul, depois que a água acumulada levou à interdição preventiva. Com o desabamento da pista, casas do bairro foram invadidas pela lama.

Desde então, carretas e caminhões com mais de três eixos trafegando no sentido Nordeste estão sendo orientado a viajar pela Dutra e, depois, pela BR-101. Já os que vêm do Nordeste com direção a São Paulo estão sendo desviados na BR-040, em Três Rios, sentido Petrópolis e continuação da viagem pela Dutra.

Veículos de passeio e caminhões de dois eixos estão passando pelo perímetro urbano de Barra do Piraí, com acesso pelos kms 252 ou 255, retornando à BR-393 no km 259. Quem sai de Volta Redonda em direção a Barra do Piraí pode desviar pelo km 259. (Foto: Divulgação)