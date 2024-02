Uma colisão traseira envolvendo duas carretas, ocorrida na manhã desta quinta-feira (29), no km 234, no sentido Rio da Via Dutra, em Piraí, deixou a pista parcialmente interditada.

O motorista da segunda carreta ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A carreta transportava uma carga de thinner, produto altamente inflamável, que começou a vazar na pista. O motorista da primeira carreta não ficou ferido.

O congestionamento chegou a mais de 4 km.