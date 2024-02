Dengue: Estado do Rio tem 10 mortes e Resende registra 2º óbito

As mortes por dengue no estado do Rio chegaram a 10 em 2024. O caso mais recente foi registrado em Resende, que contabiliza dois óbitos pela doença. As informações estão disponíveis no painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a prefeitura, a segunda vítima foi uma idosa de 75 anos que morava no distrito de Engenheiro Passos. O óbito ocorreu no último dia 9. A primeira foi um idoso de 87 anos, morador da Cidade Alegria.

Os demais óbitos no estado foram em Itatiaia, Barra do Piraí, Volta Redonda, Três Rios, Cachoeira de Macacu, Mangaratiba e Rio de Janeiro (2). O governo do estado decretou epidemia da dengue no último dia 21.

Nesta quinta-feira (29), a Secretaria de Saúde de Resende anunciou a extensão do horário de funcionamento do único centro de hidratação até agora providenciado na cidade, no Hospital de Emergência, que agora atende de 7h30min às 22h – antes era até 19h30min. O atendimento na UPA 24h continua em tempo integral.

Telemonitoramento – A prefeitura informou que está realizando visitas diárias domiciliares com o trabalho de orientação, além de mutirões de limpeza, que passou a ser feito também nos finais de semana.

O município também criou uma Sala de Telemonitoramento, na qual médicos realizam ligações aos pacientes notificados, acompanhando seu quadro clínico, entendendo sintomas, sensações diárias e demais aspectos relevantes.

Esse acompanhamento abrange informações cruciais, como endereço do paciente, áreas mais afetadas pela suspeita ou confirmação da doença, faixa etária, histórico familiar ou amizades diagnosticadas, além de qualquer informação sobre possíveis criadouros de larvas nas proximidades. O processo inclui, pelo menos, três ligações em 48 horas, dependendo das condições do paciente.

No próximo domingo (2), a cidade se junta ao “Dia D” de combate à dengue, campanha de âmbito nacional Será realizada uma ação de conscientização e orientações para a população. A mobilização será no Calçadão de Campos Elíseos, das 9h às 12h.

No local, serão passadas orientações quanto aos 10 minutos de combate à dengue, a utilização de um microscópio para visualização do Aedes, além de atendimento aos moradores. (Foto: Divulgação / Raimundo Brasil)