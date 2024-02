Moto é furtada no Centro de Barra Mansa

A moto Honda CG 160 Fan, placa SQY-0D37, foi furtada na madrugada de terça-feira (27), na Rua Michel Wardine, no Centro de Barra Mansa. Imagens de uma câmera registraram o momento em que três ladrões empurram e levam o veículo.

Segundo o proprietário da moto, um estudante de 23 anos, sua casa fica no alto de uma escadaria, e por isso não consegue ver a rua. Ele informou que deixou o veículo estacionado às 23 horas do dia anterior e que só foi sair de casa novamente às 14h30min do dia seguinte.

As imagens já estão em poder da polícia. Qualquer informação sobre a moto pode ser passada ao 190 da Polícia Militar. (Foto: Arquivo Pessoal)