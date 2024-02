O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região, Zeomar Tessaro, deu início às campanhas salariais de 2024 nesta quarta-feira (28), quando se reuniu com o presidente do Sindicato das Empresas de Engenharia de Montagem e Manutenção Industrial (Sindemon) no Rio de Janeiro, para negociar a convenção coletiva desse setor. O sindicato busca a reposição total da inflação mais ganho real nos salários, na cesta básica, na Participação nos Lucros e Resultados (PLR), no vale-refeição, entre outros benefícios.

Tessaro ressalta que está confiante nas negociações deste ano, por conta da retomada do crescimento econômico e da geração de empregos para o setor. Ele reforça que o Sindicato da Construção Civil tem um histórico de persistência nas negociações das campanhas salariais, o que sempre resultou em conquistas importantes para os trabalhadores nos últimos anos.

– Trabalhamos sempre acreditando nos avanços e na organização da categoria. Temos esse comprometimento e atuamos o tempo todo para garantir os reajustes e os benefícios. Esperamos continuar contando com o apoio e a participação dos trabalhadores para fortalecer a luta – disse.

Além do setor de montagem industrial, na próxima semana o sindicato dará início às negociações da convenção do setor de construção pesada. Ainda neste primeiro semestre, também iniciarão às negociações dos setores de mármores e granitos e construção civil. Além disso, serão negociados vários acordos coletivos com empresas vinculadas à entidade.