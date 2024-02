Pavimentação e demarcação de trânsito da via serão as últimas etapas antes da entrega da obra

Teve início nessa quarta-feira, dia 28, o asfaltamento da alça de acesso que vai ligar o bairro Siderville ao Elevado Presidente Castelo Branco, na Ponte Alta, em Volta Redonda. A pavimentação e a demarcação de trânsito da via são as últimas etapas da obra que conta com um investimento de R$ 3,6 milhões e está sendo fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

“A previsão é que estas últimas etapas sejam concluídas em cerca de dez dias e, em seguida, faremos os últimos ajustes para que possamos inaugurar esta melhoria tão esperada por todos os moradores do Siderville”, destacou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Com 200 metros de comprimento, o novo acesso ligará a Rua K, no Siderville, ao elevado da Ponte Alta, com duas pistas: uma de entrada e outra de saída, além de um guarda-corpo junto à pista, para circulação dos pedestres. Atualmente, este trajeto é feito por uma rua que pode ser acessada por quem trafega pela Via Sérgio Braga e, com o grande fluxo de carretas e caminhões, o trânsito apresenta obstáculos como a ultrapassagem da linha férrea, calçamento danificado e poeira constante.

Paralelo à conclusão da obra da alça do Siderville, a SMI está revitalizando a praça do bairro por onde o viaduto irá passar. Além de recuperar os brinquedos e a quadra poliesportiva, será feito um serviço de paisagismo no local.