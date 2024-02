Com objetivo de discutir estratégias no combate à dengue, a Câmara de Volta Redonda realiza, no dia 5 de março, a partir das 19h, uma audiência pública.

O pedido tem como base os dados do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) da Secretaria de Estado de Saúde (SES), revelando um aumento expressivo nos casos da doença no município.

O relatório do CIS indica que, até 22 de fevereiro deste ano, Volta Redonda já registrou 2.450 casos de dengue. Em todo o ano de 2023, foram notificados 586 casos.

Segundo Edson Quinto, autor do requerimento para realização da audiência pública, a situação requer mobilização do poder público e da população. “Sabemos que o governo municipal está realizando mutirões e um trabalho de conscientização e a audiência acontece com a intenção de se debater, com a população, onde mais se pode atuar e como podemos unir forças contra o mosquito”.

O parlamentar ressalta a importância de engajar a comunidade na busca por soluções efetivas contra a dengue, destacando que a população deve participar ativamente das discussões sobre as ações de combate à doença. “Aqueles 10 minutos diários para a limpeza no quintal, vistoriar calhas e caixas d’água, e evitar recipientes que possam acumular água farão toda diferença neste momento”.

A intenção é reunir representantes da Secretaria Municipal de Saúde, especialistas em epidemiologia, líderes comunitários e a população em geral para traçar estratégias mais eficazes no combate à dengue, promovendo a conscientização e a participação ativa da comunidade na prevenção da doença. “Será um momento que permitirá a troca de informações e ideias entre órgãos públicos, profissionais de saúde e a comunidade em geral”.