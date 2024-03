Um jovem de 24 anos morreu na manhã desta sexta-feira (1º), aparentemente eletrocutado, no quintal de uma casa na Rua José Pinheiro, no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa. Os bombeiros foram acionados e encontraram o corpo do rapaz caído sobre um arame que estava energizado.

No local onde ocorreu o acidente, há um viveiro de coelhos. O arame estava sendo usado para cercar o lugar.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para verificar o que aconteceu. (Foto ilustrativa)