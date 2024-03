BM: Larvas do Aedes são encontradas em prédio que abrigou hospital

Equipes da Vigilância em Saúde Ambiental e do Saae-BM, com apoio da Guarda Municipal, realizaram na manhã desta sexta-feira (1º) uma inspeção no imóvel onde funcionou o antigo Hospital e Maternidade Menino Jesus de Praga, situado na Avenida Tenente José Eduardo, no Ano Bom. O principal objetivo foi eliminar criadouros do Aedes aegypti, que foram encontrados. O mosquito transmite dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana.

O trabalho contou com 10 agentes de combate às endemias, que percorreram e vistoriaram todos os andares do prédio, fechado há vários anos. Para ter acesso ao interior, um buraco na parede precisou ser aberto.

De acordo com a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância Ambiental, Millena Borges, foram encontradas larvas dentro de vasos sanitários que estavam próximos às janelas. Elas foram coletadas pelos agentes, que também aplicaram larvicida em possíveis focos.

“Além disso, o ambiente está insalubre, com muitas fezes de pombos que podem trazer doenças à saúde humana, como, por exemplo, a criptococose”, disse ela, destacando também que uma caixa d’água do antigo hospital foi lacrada após receber aplicação do larvicida, enquanto outra teve que ser destruída pela equipe do Saae.

As denúncias sobre imóveis e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do Aedes aegypti podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental pelo telefone (24) 3512-0722. (Fotos: Divulgação / Felipe Vieira)