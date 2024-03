Menor suspeito de homicídio é apreendido em Valença

A Polícia Civil de Valença informou a apreensão, na quinta-feira (29), no distrito de Santa Isabel, de um adolescente suspeito de envolvimento em um homicídio praticado no dia 21 de janeiro deste ano, em Conservatória, outro distrito local. Ele foi encontrado durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão que resultou também em três prisões em flagrante – de duas mulheres e um homem.

Conforme informações do delegado Ronaldo Aparecido, os quatro foram flagrados com uma pistola calibre .380 com 17 munições, sacolés e pinos de cocaína, material para embalar drogas, rádios de comunicação comunicadores e dinheiro. Segundo ele, a arma apreendida “certamente” foi uma das utilizadas para o assassinato de um jovem de 25 anos em Conservatória.

Esta semana, em Volta Redonda, os agentes prenderam dois adultos também suspeitos de envolvimento no homicídio. (Foto: Polícia Civil)