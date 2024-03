Pela segunda vez nesta semana, a Polícia Civil prendeu em Volta Redonda um suspeito de aplicar golpes do falso Pix. Os dados dele não foram divulgados.

De acordo com o delegado Vinícius Coutinho, até o momento foi apurado prejuízo de mais de R$ 200 mil em uma única rede de supermercados e também em uma franquia de colchões. Segundo ele, o suspeito revendia os produtos adquiridos de forma fraudulenta por valor menor em seu estabelecimento comercial, localizado no bairro São Geraldo.

Ainda conforme o delegado, ao ser informalmente indagado pelos agentes sobre os golpes aplicados, o suspeito teria confessado os crimes, explicou toda a dinâmica e revelou ainda que em sua residência, localizada no bairro Jardim Belvedere, havia apenas uma cama box no valor de R$ 6 mil, pois outras já tinham sido vendidas. No entanto, já na delegacia, na hora de prestar depoimento, orientado por três advogados, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Os agentes buscaram a cama box no imóvel para ser devolvida ao proprietário da loja lesada. As investigações continuam, segundo o delegado. (Imagem: Polícia Civil)