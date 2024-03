Região: acidentes na Dutra complicam trânsito e ferem motoristas

Dois acidentes foram registrados na tarde desta sexta-feira (1º), na Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí. Dois motoristas ficaram feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no primeiro uma carreta deu “L”, segundo o motorista para não bater em outro veículo de carga que seguia à sua frente e mudou repentinamente de faixa. Com a freada brusca, a carreta bateu na mureta central. O motorista foi atendido com ferimentos leves por uma equipe de resgate da concessionária. Devido ao acidente houve congestionamento de mais de 5 kms.

No segundo, no fim da fila de veículos causada pelo mesmo congestionamento, o motorista de uma carreta não conseguiu frear a tempo, causando um engavetamento. O veículo atingido na traseira – uma carreta bitrem – foi lançada contra outra carreta que estava parada à sua frente. Apenas o condutor da carreta que causou o engavetamento ficou ferido. Ele também foi socorrido por equipe de resgate da concessionária, em princípio com fratura em uma das pernas. (Foto: PRF)