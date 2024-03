Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Piraí

Um homem foi preso na noite da quinta-feira (29), em Piraí, por tentativa de homicídio, depois de esfaquear outro, de 31 anos. A vítima foi ferida com uma facada no peito na Rua C, no bairro Jaqueira, sendo socorrida no Hospital Flávio Leal. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A prisão do acusado foi realizada no distrito de Santanésia. A arma usada no crime foi apreendida.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito se irritou ao levar um esbarrão do outro homem dentro de um bar. Ele vai responder por tentativa de homicídio. (Foto: Divulgação)