Suspeito de vários furtos em Pinheiral é preso

Um suspeito de vários furtos em Pinheiral foi preso nesta sexta-feira (1º) por agentes da Polícia Civil, coordenados pelo delegado titular Marcos Santana. A prisão foi feita no Centro da cidade.

O homem, de 36 anos, vinha sendo investigado e teve mandado de prisão expedido pela Vara Única de Pinheiral. A identificação dele contou com a análise de imagens de câmeras de segurança, além do trabalho de inteligência dos investigadores da delegacia de Pinheiral. Está sendo apurado se o preso tem envolvimento com o mesmo tipo de crimes registrados em cidades próximas. (Imagem: Polícia Civil)