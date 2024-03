Suspeitos de tortura são presos em Volta Redonda

Dois homens, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos nesta sexta-feira (1º) por tortura em Volta Redonda. As prisões ocorreram nos bairro Santo Agostinho e Santa Cruz. De acordo com a Polícia Civil, no dia 15 de outubro do ano passado, eles e outras três pessoas espancaram um homem de 32 anos no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, que, na visão dos traficantes, estava gerando desconforto aos usuários por “mendigar” dinheiro na boca de fumo do local.

A Polícia Civil informou que por conta disso a cúpula do tráfico local determinou a execução do homem. Na ocasião, a vítima levou diversas pauladas por todo o corpo e principalmente na cabeça, vindo a desmaiar. Com isso, os traficantes pararam as agressões, achando que havia morrido.

Muito debilitado, o homem acordou e seguiu para a sua residência, porém, no meio do caminho, se deparou novamente com os marginais que iniciariam novas agressões. O Samu foi acionado e os traficantes fugiram. O homem foi levado ao Hospital São João Batista, onde ficou internado por quase um mês.

Além dos dois presos, um menor que também teria participado das agressões já está apreendido. Outro adolescente e um homem ainda são procurados.