Zoo de Volta Redonda exibe peças teatrais gratuitas neste sábado

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) será palco de duas apresentações teatrais neste sábado (2). Com entrada gratuita, o espetáculo “Os Saltimbancos” – inspirado no clássico italiano – terá duas exibições, às 9h e 10h, no anfiteatro Arca do Saber. As apresentações fazem parte do coletivo de artes “MuDarTe”.

O coordenador do Zoológico Municipal, Jadiel Teixeira, ressaltou a parceria com a Secretaria Municipal de Cultura em eventos culturais. “Nosso anfiteatro foi revitalizado em 2022, sendo um espaço totalmente dedicado a espetáculos teatrais e musicais. Essa parceria com a secretaria e outras entidades culturais, como os coletivos de teatro, agrega à programação do zoo, beneficiando as nossas crianças”, disse.

O espetáculo é uma adaptação do clássico “Os músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm, feita pelos italianos Luiz Enríquez e Sérgio Bardotti, com tradução de Chico Buarque de Hollanda. A peça conta a história de quatro animais (um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata) que são maltratados por seus donos e resolvem se unir para dar um novo rumo às suas vidas.

Ficha técnica

Elenco: Nayander Pedro, Marcel Motta, Dudah Fernandes, Gustavo William, Eshylei Rejane, Azza Hilário e Letícia Carvalho.

Direção: Mônica Melanie e Kamila Ribeiro. (Foto: Divulgação)