Angra dos Reis e Paraty também registram mortes por dengue

A primeira morte por dengue em Angra dos Reis no ano de 2024 foi confirmada na manhã desta sexta-feira (1º). O óbito é de uma mulher de 67 anos, com comorbidades, moradora da região da Japuíba. Em janeiro e fevereiro, foram notificados no município 3.262 casos suspeitos de dengue, sendo 1.168 confirmados e 426 descartados; outros

Já em Paraty, a vítima foi um idoso, de 75 anos, diabético e hipertenso. Ele chegou a ficar internado no Hospital Municipal, mas não resistiu. Na cidade, foram registrados este ano 678 casos suspeitos, sendo cinco confirmados.

O Estado do Rio de Janeiro soma 14 mortes por dengue.

SINAIS E SINTOMAS

Em geral, o primeiro sintoma de dengue a surgir é a febre alta, que costuma durar de 2 a 7 dias. Outros são dor de cabeça, dores musculares, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo. Se algum desses sintomas aparecer, a orientação é ir à unidade de saúde mais próxima e, principalmente, não tomar remédio por conta própria em nenhuma hipótese, pois isso pode agravar o quadro de saúde.