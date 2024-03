Desvio provisório na BR-393 em Barra do Piraí é liberado

O desvio provisório no km 258 da BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí, foi finalmente liberado por volta das 2h da madrugada deste sábado (2). A pista estava totalmente interditada desde o dia 22 de fevereiro, quando uma cratera se abriu no trecho, devido às fortes chuvas que atingiram a região e provocaram mortes. A previsão era que o desvio fosse liberado na tarde de sexta-feira (1º), mas o trabalho foi atrapalhado pela chuva.

O trânsito foi liberado no sistema pare-siga, enquanto o trecho original não estiver totalmente recuperado. Ainda não há previsão de liberação do trecho original. De acordo com a K-Infra, concessionária responsável pela rodovia, o desvio temporário é para aliviar a pressão no trânsito dentro de Barra do Piraí, inclusive dos veículos pesados. Na quinta-feira (29), o prefeito Mário Esteves publicou um decreto suspendendo de forma temporária a passagem de carretas e caminhões por duas vias importantes da cidade.

O ponto de colapso aconteceu no bairro Lago Azul, depois que a água acumulada levou à interdição preventiva. Com o desabamento da pista, casas do bairro foram invadidas pela lama.

Desde então, carretas e caminhões com mais de três eixos trafegando no sentido Nordeste estão sendo orientado a viajar pela Dutra e, depois, pela BR-101. (Foto: Divulgação)