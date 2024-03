Homem é preso por importunação sexual no Centro de Volta Redonda

Policiais militares do Segurança Presente prenderam na noite de sexta-feira (1º), no Centro de Volta Redonda, um homem de 46 anos por suspeita de importunação sexual. De acordo com a PM, ele importunou funcionárias de uma loja de calçados na Avenida Amaral Peixoto, fazendo gestos obscenos na entrada do estabelecimento.

Em seguida, o homem fugiu em direção à passarela que dá acesso ao Restaurante Popular, onde foi capturado após os agentes receberem informações sobre sua identidade através de uma fotografia. Segundo a PM, ele foi encontrado com sinais de embriaguez.

O suspeito, já conhecido por outros comerciários justamente por importunar sexualmente funcionárias, foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde foi autuado em flagrante pelo crime. O homem possui passagens por importunação sexual, ato obsceno e ato libidinoso. (Foto: Segurança Presente/Divulgação)