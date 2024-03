Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Monte Castelo em VR

Um homem de 29 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (2), na Rua Três, no Jardim Tancredo Neves, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Segundo informações de populares, dois homens em um Wolkswagen Fox prata passaram atirando contra a vítima, que foi atingida por um tiro nas nádegas.

Policiais militares estiveram no local e segundo foi apurado, um dos autores do atentado seria morador do bairro Sessenta.

O homem foi socorrido por populares e levado para o Hospital São João Batista. Ele não corre risco de morte. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade, que investiga o caso.