Uma idosa ficou ferida ao ser atingida por um trem na manhã deste sábado (2) no Centro de Barra Mansa. O acidente foi na passagem de nível da Rua Alberto Mutel.

De acordo com as primeiras informações, a vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi levada para a Santa Casa de Misericórdia. A Guarda Municipal está no local, assim como uma equipe da MRS logística para apurar as causas do acidente. (Foto: Redes Sociais)