Olheiro do tráfico é preso no bairro Três Poços em VR

Um jovem de 20 anos, suspeito de ser ‘olheiro’ do tráfico de drogas, foi preso na tarde de sexta-feira (1º) após uma frustrada tentativa de fuga em Volta Redonda. O caso aconteceu no condomínio Minha Casa Minha Vida do bairro Três Poços.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes fazia patrulhamento pelo bairro quando avistaram traficantes vendendo drogas em um beco. Os criminosos, ao verem a polícia, fugiram, mas o suspeito acabou capturado.

Na tentativa de fuga, o rapaz escorregou e sofreu escoriações pelo corpo, precisando ser levado ao Hospital Dr Nelson dos Santos Gonçalves, antigo Cais Aterrado. Com ele, os agentes apreenderam um rádio transmissor e um celular. Ele confessou aos policiais ser informante de traficantes.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. (Foto: PM/Divulgação)