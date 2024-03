Um grave acidente de circunstâncias ainda desconhecidas foi registrado no início da manhã deste domingo (3) na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí. A batida entre um carro e uma carreta ocorreu nas proximidades do Aldeia das Águas.

Ambulâncias da K-Infra, concessionária responsável pela rodovia, foram deslocadas para o local. De acordo com informações preliminares, um idoso, de aproximadamente 70 anos, que estava no carro, sofreu ferimentos e foi levado a um hospital. O jornal está apurando o quadro de saúde dele, mas a vítima não teria sofrido ferimentos graves.

Imagens recebidas pelo jornal mostram a lateral do veículo de passeio – Volkswagem Amarock – completamente destruída.