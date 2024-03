Policiais civis e militares prenderam no sábado (2), na Rua dos Ipês, no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí, um suspeito de 19 anos, apontado como “juiz do tráfico” do bairro, segundo as investigações da delegacia de polícia local. Contra ele havia um mandado de prisão.

O delegado titular de Barra do Piraí, Antônio Furtado, informou que a casa onde o foragido estava escondido foi cercada e o homem se escondeu dentro de uma cama box, porém os agentes já haviam observado por uma janela que ele se encontrava dentro de um dos quartos.

A entrada no imóvel foi autorizada pela companheira do procurado. Na casa foram recolhidos 15 pinos de cocaína, 12 tiras de maconha e 35 pedras de crack dentro de uma bolsa, juntamente com R$ 272 e uma balança digital.

Segundo o delegado, o preso atuava como “juiz do tráfico” no bairro. “Ele mandava surrar e torturar os devedores de drogas, justamente para dar ‘exemplo’ àqueles que não pagam”, disse.

Durante a investigação sobre o suspeito, a Polícia Civil encontrou fotos dele (veja abaixo) segurando um fuzil 762. “Trata-se de uma arma de guerra, capaz de disparar 600 tiros por minuto, que pode alcançar até dois quilômetros”, explicado o delegado. (Fotos: Polícia Militar)