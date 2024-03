Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros no final da madrugada desta segunda-feira (4), na Rua Edgar Cardoso Guimarães Cotia, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Vinícius da Silva Anacleto foi morto por dois homens que invadiram a casa onde ele morava.

O rapaz morreu no local. Ele teria deixado a prisão no mês passado. A mãe dele, de 45 anos, foi ferida por um dos disparos. Ela foi socorrida por vizinhos e levada à Santa Casa de Misericórdia, mas não há informações sobre em que parte do corpo ela foi atingida nem sobre seu estado de saúde.

De acordo com o que já foi apurado, os criminosos pularam o muro da residência e arrombaram a porta da sala. Ainda não há suspeitos do crime.