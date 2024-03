Policiais militares prenderam na tarde de domingo (3), na Rua Carlos Chagas, no bairro Santa Inês, em Volta Redonda, dois suspeitos, de 22 e 24 anos, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Com eles os agentes arrecadaram 48 tambores com Skank, 21 pinos plásticos com cocaína, 27 pedras de crack, um celular e R$72.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e providências cabíveis.