Taxista perde controle de direção e invade loja em Barra do Piraí

Um taxista perdeu o controle da direção e invadiu com o seu veículo uma loja no Centro de Barra do Piraí. O estabelecimento fica em frente a Praça Nilo Peçanha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum pedestre foi atingido. Os bombeiros informaram que levaram o motorista do táxi com ferimentos leves para a Santa Casa de Barra do Piraí.

O acidente aconteceu por volta das 18h50min. No momento desta publicação, não havia informações sobre o que levou o motorista a perder a direção. A delegacia da cidade investiga o ocorrido. (Foto: Redes Sociais)