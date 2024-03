No sábado (02), quatro pacientes passaram por procedimento de vitrectomia; e a partir desta terça (05), município terá mais uma etapa do Revi-VER

O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, promoveu um mutirão de cirurgias oftalmológicas nesse fim de semana. Quatro pacientes, sendo duas mulheres e dois homens, com idades entre 39 e 89 anos, passaram pelo procedimento de Vitrectomia Posterior com Infusão de Perfluocarbono no último sábado (02) com a equipe do médico Henrique Leber.

Todos os pacientes tiveram alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia e fizeram a consulta de revisão no dia seguinte em estrutura montada na Ilha São João, mesmo local onde acontecem os exames pré e pós-operatórios do programa Revi-VER – mutirão de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A vitrectomia é uma cirurgia oftalmológica que consiste na retirada do vítreo do globo ocular e em sua substituição por outra substância. Apesar desse procedimento ser utilizado para o tratamento de vários problemas oculares, as indicações mais frequentes são o descolamento da retina e a hemorragia vítrea.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirmou que os mutirões de cirurgias vão seguir acontecendo nos finais de semana.

“A medida permite a manutenção da agenda de cirurgias eletivas e ainda que realize as cirurgias de emergência, já que o HSJB também é uma unidade de pronto atendimento. Nesse sábado, realizamos quatro cirurgias oftalmológicas e outras estão programadas para o próximo fim de semana”, falou Faria.

Programa Revi-VER faz mais 610 cirurgias de catarata nesta semana

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza nesta semana, de terça a sábado, a terceira etapa do programa Revi-VER em 2024. Entre os atendimentos previstos, todos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) estão 610 cirurgias de catarata em centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João. O Revi-VER, implantado no município em junho de 2021, ultrapassou a marca de 15 mil cirurgias realizadas.

A etapa de março do projeto também inclui 600 exames de biometria para o pré-operatório da cirurgia de catarata; 270 Capsulotomia Yag Laser, procedimento pós-operatório para tratar a opacificação da cápsula posterior do cristalino; 250 consultas pós-operatórias, quando o paciente completa um mês de operado; além de 60 cirurgias de pterígio, também no centro cirúrgico móvel.

Como participar – qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata pode se inscrever no programa. Basta comparecer à unidade de saúde (UBS ou UBSF) da Atenção Primária mais próxima da residência, munido do cartão do SUS, CPF, documento com foto, comprovante de residência e o encaminhamento para a cirurgia, que pode ser das redes pública ou privada de saúde. Fotos de divulgação