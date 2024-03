Família de Volta Redonda procura aposentado desaparecido em Resende

A família do aposentado Aroldo Ribeiro de Paiva, de 61 anos, de Volta Redonda, comunicou na delegacia de Resende, na noite de segunda-feira (4), o seu desaparecimento. O registro foi feito pelo filho do idoso, Vinícius Claro de Paiva, de 34 anos, e o carro do pai foi encontrado atolado em um sítio que fica em uma estrada no distrito de Fumaça, no último sábado (2).

De acordo com Vinícius, o pai é morador do Jardim Vila Rica. O último contato com Aroldo foi por telefone, na sexta-feira (1º), quando o pai disse que iria a um velório em Barra Mansa no dia seguinte. Vinícius, morador do Jardim Mariana, na Rodovia do Contorno, informou ao jornal que entrou em contato com pessoas que foram ao velório e elas afirmaram ter visto o seu pai no local.

O sepultamento foi em Porto Real, cidade vizinha a Barra Mansa, mas o pai não chegou a comparecer. Apesar do carro do pai – Hyundai HB20 -, de cor prata, ter sido encontrado no sábado (2), Vinícius só ficou sabendo da informação na segunda-feira (4), através de uma vizinha, após os donos da propriedade, que ficaram preocupados ao verem o carro atolado em suas dependências, conseguirem, através da placa, contato com pessoas próximas. O veículo não apresentou sinais de ter sofrido “avarias”.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Aroldo pode ser passada ao 190 (Polícia Militar), em qualquer delegacia de Polícia Civil, ou diretamente ao telefone de Vinícius: 024 99221-7757