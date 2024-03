Gari é preso em Barra do Piraí por suspeita de violência doméstica

Um gari de 28 anos foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (04), no Centro de Vassouras, por suspeita de violência doméstica contra sua companheira, também de 28 anos. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele responde por lesão corporal, ameaça e dano.

De acordo com o delegado Antônio Furtado, a mulher procurou a polícia e relatou que, no dia 16 do mês passado, ao pedir a separação, foi agredida com um soco no rosto e chute nas costas pelo companheiro, que também a puxou pelos cabelos e quebrou móveis dentro da residência deles, no distrito de Ipiabas.

Ela conseguiu fugir da agressão e, segundo seu relato, também recebeu em seguida uma ameaça de morte em seu celular, enviada pelo gari. Ela, então, procurou a delegacia de Barra do Piraí, onde registrou a ocorrência e pediu medida protetiva.

Ela passou a morar com parentes após o episódio, enquanto o gari, conforme a polícia, foi para a cidade Vassouras. A localização dele foi descoberta pelos investigadores após a ordem de prisão ser expedida pela Justiça. Ainda na segunda-feira, ele foi levado para a Cadeia Pública de Volta Redonda, no bairro Roma.

“A semana do Dia Internacional da Mulher começou com um agressor a menos [nas ruas]”, afirmou Furtado. O preso, se condenado, pode ser sentenciado a seis anos de prisão.