Idoso desaparece ao sair para caminhar em Barra do Piraí

Uma família de Barra do Piraí está procurando por um idoso de 75 anos que saiu para caminhar e não retornou para casa. O aposentado Sulino Marconi dos Santos foi visto por populares caminhando, na manhã de segunda-feira (4), na Beira-Rio do bairro Morada do Vale.

O desaparecimento foi registrado no fim da noite pelo enteado de Sulino. Ele disse que o idoso mora no bairro Cerâmica União e que saiu de casa sem os documentos e que não possui telefone.

O familiar disse ainda que o padrasto não possui problemas mentais e nem psiquiátricos. Qualquer informação sobre Sulino pode ser passada à Polícia Militar (190) ou em qualquer delegacia de Polícia Civil. (Foto: Arquivo Pessoal)