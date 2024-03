Obras do Hospital Veterinário de Volta Redonda se aproximam do fim

Localizada no Rústico, unidade irá fazer atendimento gratuito de cães e gatos

As obras do futuro Hospital Veterinário de Volta Redonda, no bairro Rústico, estão próximas do final. Segundo a empresa responsável pela empreitada, já foi concluída toda a fase de estrutura e alvenaria do edifício, tendo sido concretadas todas as lajes e erguidas as paredes e instaladas as conexões de água e esgoto. Agora, a obra passa pelo processo de acabamento, com o reboco, colocação de pedras das janelas, pintura do pavimento térreo e superior, colocação de telhado, além da colocação de pisos, revestimento e forro.

“Em breve, Volta Redonda vai poder contar com um local de atendimento gratuito para os cães e gatos, com uma estrutura que vai proporcionar um serviço de referência para a medicina veterinária”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Construído em um terreno de 3,5 mil metros quadrados doado pela prefeitura, o Hospital Veterinário de Volta Redonda terá 760 m² de área construída. A unidade veterinária, de atendimento gratuito, terá quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raios-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização; gatil; e um canil.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano do município (IPPU-VR) foi o responsável por definir o projeto da obra, enquanto o Governo do Estado foi responsável pelo processo de licitação que escolheu a empresa responsável por executar o serviço. A prefeitura é a responsável por fiscalizar a obra, um investimento de mais de R$ 3,6 milhões que vai atender, além do município, outras cidades do Médio Paraíba.