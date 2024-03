Em balanço das ações feitas no ano de 2023, lesão corporal foi a ocorrência mais registrada

A Patrulha da Mulher, que integra a Guarda Municipal de Barra Mansa, realiza durante todo o ano ações de proteção e suporte para mulheres que sofrem algum tipo de violência no município. A corporação está aproveitando esta semana, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (08 de março) para divulgar um balanço do trabalho realizado pela equipe ao longo de 2023, além de levar mais conscientização à população sobre o serviço prestado.

No ano passado, a Patrulha da Mulher prestou 120 atendimentos, dos quais 79 foram para verificação de medidas protetivas e 41 resultaram em ocorrências, sendo que dessas, os crimes com mais casos foram lesão corporal e ameaça. Outras situações apresentadas envolveram injúria, cárcere privado, violação de domicílio e coação no curso de processo.

Segundo a coordenadora da Patrulha da Mulher, Alcilene Novais, é importante que a população tenha conhecimento da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece as suas formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

– Em casos de denúncias, tanto as vítimas como os familiares e amigos precisam saber os casos previstos em lei para que possam identificar as agressões e procurar ajuda, rompendo com o ciclo de violência – explicou Alcilene.

Na Semana da Mulher, a Patrulha vai participar de palestras em duas escolas do município, além de marcar presença na inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), na sexta-feira (08), nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no Centro.

O atendimento da Patrulha da Mulher acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já aos fins de semana e feriados, as denúncias devem ser feitas na 90ª Delegacia de Polícia. O disque patrulha funciona por meio do telefone (24) 99931-8829.

REDE DE AJUDA

Além da Patrulha da Mulher, as mulheres vítimas de violência em Barra Mansa podem contar com suporte nos seguintes locais:

– Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) – Rua Oscar da Silva Marins, 252 – Centro.

– Hospital da Mulher – Avenida Tenente José Eduardo, 200, Ano Bom.

– UPA (Unidade de Pronto Atendimento) – Rua Luís Ponce, 263, Centro.

– 90ª Delegacia de Polícia Civil – Avenida Domingos Mariano, s/n, Centro.

– Gerj Polícia Militar – Rua Major José Bento, 2000, Vila Nova.

Fotos: Arquivo PMBM