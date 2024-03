Suspeito de tentar matar policial militar é preso em Barra do Piraí

Policiais militares, coordenados pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde de segunda-feira (04), na Rua Manoel Carlos Ferreira, no Parque Santana, em Barra do Piraí, um foragido da Justiça, de 25 anos. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio, com pedido de prisão preventiva.

Depois de dois meses do crime, a Justiça decretou as prisões preventivas de dois traficantes de Barra do Piraí que tentaram matar um PM, para vingar a morte de um comparsa, mas a vítima sobreviveu. Um deles gravou uma live dizendo que havia baleado o policial.

Na noite do dia 19 de dezembro de 2023, na Rua Otávio Gomes, na Vila Helena, em Barra do Piraí, o criminoso e um outro traficante, soltaram fogos de artifício para atrair o policial militar para fora de casa para, então, efetuaram disparos de arma de fogo.

O crime foi cometido em retaliação pela morte do traficante de drogas Daniel Dutra de Souza Santos, conhecido como “Dani Boy”, de 28 anos, ocorrida três dias antes dos fatos. Dani Boy fugia de um cerco policial e invadiu a casa do agente, que estava de folga, sendo morto com um tiro na cabeça.

O outro envolvido no crime, de 19 anos, é considerado um foragido da Justiça.

O preso foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o cumprimento do mandado e providências cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

