Continua internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, em estado considerado “gravíssimo” a jovem de 22 anos que caiu de uma moto no bairro Santa Cruz. Brenda Lara Brito Ferreira sofreu o acidente na noite de domingo (3), na Avenida Nossa Senhora do Amparo, na localidade conhecida como “Cascata”.

Brenda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e múltiplas lesões. Ela segue intubada e em ventilação mecânica. No momento desta publicação, Brenda se encontrava no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade médica.

Nesta terça-feira (5), ela passará por uma tomografia de crânio e a cada três horas faz exame para monitoramento cerebral. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. (Foto: Redes Sociais)