UBSF Vila Mury vai atender exclusivamente casos suspeitos e confirmados da doença todos os dias – de segunda a domingo, das 7h às 22h

Volta Redonda irá ganhar a partir desta quarta-feira, dia 6, o quinto centro de hidratação para pacientes com suspeita ou confirmação de dengue. A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Vila Mury, localizada na Avenida Amazonas, nº 267, vai atender exclusivamente pacientes com sintomas da doença e também de Covid-19, todos os dias, das 7h às 22h. Os demais atendimentos dessa unidade vão continuar sendo feitos na Avenida Mariana do Carmo Nogueira Reis, nº 283, no Vila Mury.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressalta que a medida visa ampliar o acesso ao serviço de hidratação, beneficiando todas as regiões do município. Com a abertura desse novo polo, os moradores dos bairros Retiro, Siderlândia, Belmonte e Padre Josimo, por exemplo, poderão se direcionar à unidade ao apresentar algum sintoma de dengue.

Além da abertura dos polos de hidratação, recentemente a secretaria de Saúde reforçou as equipes médicas que atuam nas unidades básicas de saúde, contratando sete novos médicos, oito enfermeiros, 17 técnicos de enfermagem, recepcionistas e auxiliares de serviços gerais.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, reforçou que o primeiro atendimento em caso de dengue deve ser feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) mais próxima de casa. Não é indicado procurar os hospitais para o primeiro atendimento. Estas unidades precisam estar livres para atender emergências, como acidentes, infartos e até os casos mais graves de dengue, por exemplo.

“Todas as unidades básicas de saúde estão prontas para receber o paciente em caso de suspeita ou confirmação de dengue. Além disso, temos agora cinco centros de hidratação que funcionam com horários ampliados. O paciente vai receber nessas unidades básicas todo o atendimento necessário, inclusive com a medicação, e, se for preciso, será encaminhado para um dos hospitais de emergência”, explicou a coordenadora.

Centros de hidratação para pacientes com dengue

Todos os dias: UBSF São Geraldo tem atendimento 24 horas; UBSFs Vila Mury, 249 e Santa Cruz atendem das 7h às 22h; e a Academia da Saúde do bairro Volta Grande das 7h às 19h.

Atendimento nas unidades de saúde

De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h: UBSFs Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Volta Grande; as demais unidades de saúde funcionam das 7h às 17h